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Отбор ЧМ. Южная Америка
Чили VS Перу
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Чили - Перу: 14 ноября 2020 смотреть онлайн
Матч завершен
Чили
2:0
Чили - Перу: 14 ноября 2020 смотреть онлайн
Матч завершен
Перу
Отбор ЧМ. Южная Америка, 3 тур
Отбор ЧМ. Южная Америка,
3 тур
14 нояб. 2020, 2:00 МСК
14.11.2020, 2:00 МСК
суббота
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Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
14.11.2020
14 нояб. 2020
сб
2:00
Чили
2 : 0
Перу
14.11.2020
14 нояб. 2020
сб
2:00
Чили
2
Перу
0
Новости
Что сейчас с Марком Гонсалесом после ЦСКА. Перенес инфаркт и рекламировал парфюм Антонио Бандераса
1
#Марк Гонсалес
12 марта, 12:39
1
Помните индейца с лого чилийского «Коло-Коло»? На самом деле это основатель, который умер от удара в живот на поле
#Коло-Коло
25 марта 2020, 15:21
Никто не знал Эвертона до Кубка Америки. Теперь это новый герой
#Эвертон Соарес
08 июля 2019, 02:45
Жезус сделал все в финале Копы: забил, отдал и удалился
#Габриэл Жезус
08 июля 2019, 00:57
Теперь у Месси война с южноамериканскими судьями
#Лионель Месси
07 июля 2019, 14:45
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Новости матча
Неймар вышел на второе место в рейтинге бомбардиров сборной Бразилии. Он забил три мяча Перу
14 октября 2020, 10:07
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки впервые за 44 года. Она разгромила Чили, ударив в 2 раза меньше по воротам
04 июля 2019, 10:55
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48
Легионеры РПЛ почти вытащили Перу в 1/4 Копы. Гол+пас игрока «Локо», ассист футболиста «Краснодара»
19 июня 2019, 02:22