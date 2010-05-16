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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
Дади 55
1:1
Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Антонито 61
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
16 мая 2010, 20:00 МСК
16.05.2010, 20:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Дади
Дади
55'
55'
68
0
Роберто
Роберто
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
69
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Хосечо
Хосечо
90
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Вадоч
Кристиан Вадоч
90
0
Рупер
Рупер
90
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
90
Запасные
0
Рикарду
Рикарду
0
Хуанфран
Хуанфран
0
Ойер
Ойер
0
Серхио
Серхио
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Эспарса
Хокин Эспарса
0
Галан
Жорже Галан
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Прието
Давид Прието
90
0
Жиода
Леандро Жиода
90
0
Перес
Франсис Перес
58
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
76
0
Кальво
Карлос Кальво
58
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
0
Бермехо
Марио Бермехо
90
Запасные
0
Чема
Чема
0
Морено
Висенте Морено
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Момо
Момо
0
Антонито
Перес Антонито
61'
0
Мичел
Мичел
0
Алустица
Матиас Алустица