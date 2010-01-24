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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Бермехо 22
1:2
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Монреаль 9
Камуньяс 83
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
24 янв. 2010, 19:00 МСК
24.01.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Жиода
Леандро Жиода
90
0
Редондо
Хосе Редондо
90
0
Кейта
Сиди Кейта
90
0
Момо
Момо
74
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
70
0
Кальво
Карлос Кальво
90
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
60
0
Бермехо
Марио Бермехо
22'
22'
90
Запасные
0
Чема
Чема
0
Мендоса
Хезус Мендоса
0
Санчес
Виктор Санчес
0
Гомес
Абель Гомес
0
Морено
Висенте Морено
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Мичел
Мичел
Осасуна
мин
0
Рикарду
Рикарду
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
9'
9'
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Серхио
Серхио
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
83'
83'
90
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
87
0
Аранда
Карлос Аранда
70
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Хосечо
Хосечо
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Баро
Алан Баро
0
Дади
Дади