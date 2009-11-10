Осасуна - Херес: 10 ноября 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Осасуна
Памплона
1:0
Первый матч 2:1

Осасуна - Херес: 10 ноября 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
10 нояб. 2009, 22:00 МСК
10.11.2009, 22:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Осасуна
мин
13
Рубен
Рубен
4
Гарсия
Унаи Гарсия
15
Латорре
Антонио Латорре
5
Гарсия
Давид Гарсия
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
21
Перес
Иньиго Перес
20
Брашанац
Дарко Брашанац
10
Торрес
Роберто Торрес
27
Монкайола
Хон Монкайола
11
Гальего
Энрик Гальего
16
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
Запасные
25
Перес
Хуан Перес
-
1
Эррера
Серхио Эррера
-
6
Ойер
Ойер
-
3
Навас
Рауль Навас
-
30
Эступинан
Первис Эступинан
-
2
Видаль
Игнасио Видаль
-
8
Мерида
Фран Мерида
-
14
Гарсия
Рубен Гарсия
-
33
Мартинес
Хави Мартинес
-
34
Орос
Аймар Орос
-
22
Адриан
Адриан
-
7
Кардона
Марк Кардона
-
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
0
Прието
Давид Прието
0
Жиода
Леандро Жиода
0
Перес
Франсис Перес
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
0
Санчес
Виктор Санчес
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
0
Кальво
Карлос Кальво
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
0
Бермехо
Марио Бермехо
Запасные
0
Чема
Чема
-
0
Морено
Висенте Морено
-
0
Викейра
Эмилио Викейра
-
0
Момо
Момо
-
0
Антонито
Перес Антонито
-
0
Мичел
Мичел
-
0
Алустица
Матиас Алустица
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

16.05.2010 16 мая 2010 вс 20:00
Осасуна
1 : 1
Херес
16.05.2010 16 мая 2010 вс 20:00
Осасуна
1
Херес
1
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 19:00
Херес
1 : 2
Осасуна
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 19:00
Херес
1
Осасуна
2
10.11.2009 10 нояб. 2009 вт 22:00
Осасуна
1 : 0
Херес
10.11.2009 10 нояб. 2009 вт 22:00
Осасуна
1
Херес
0
28.10.2009 28 окт. 2009 ср -:-
Херес
1 : 2
Осасуна
28.10.2009 28 окт. 2009 ср -:-
Херес
1
Осасуна
2

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