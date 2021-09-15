Оренбург - Краснодар-2: 15 сентября 2021 смотреть онлайн

Оренбург
Оренбург
-:-

Оренбург - Краснодар-2: 15 сентября 2021 смотреть онлайн

Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
15 сент. 2021, -:- МСК
15.09.2021, -:- МСК
среда
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Предварительный состав

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Оренбург
мин
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Скворцов
Алексей Скворцов
-
Козлов
Савелий Козлов
-
Капленко
Кирилл Капленко
Главный тренер
Марцел Личка
Краснодар-2
мин
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
Сперцян
Эдуард Сперцян
-
Апеков
Руслан Апеков
Главный тренер
Артем Куликов

Прошлые матчи

20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Оренбург
1 : 0
Краснодар-2
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Оренбург
1
Краснодар-2
0
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 15:30
Краснодар-2
1 : 1
Оренбург
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 15:30
Краснодар-2
1
Оренбург
1