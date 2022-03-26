Краснодар-2 - Оренбург: 26 марта 2022 смотреть онлайн

Краснодар-2
Краснодар
-:-

Краснодар-2 - Оренбург: 26 марта 2022 смотреть онлайн

Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
26 марта 2022, -:- МСК
26.03.2022, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Краснодар-2
мин
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
Сперцян
Эдуард Сперцян
-
Апеков
Руслан Апеков
Главный тренер
Артем Куликов
Оренбург
мин
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Скворцов
Алексей Скворцов
-
Козлов
Савелий Козлов
-
Капленко
Кирилл Капленко
Главный тренер
Марцел Личка

Прошлые матчи

20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Оренбург
1 : 0
Краснодар-2
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Оренбург
1
Краснодар-2
0
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 15:30
Краснодар-2
1 : 1
Оренбург
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 15:30
Краснодар-2
1
Оренбург
1