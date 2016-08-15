Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:0
Матч завершен
Амкар
Пермь
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
15 авг. 2016, 17:30 МСК
15.08.2016, 17:30 МСК
понедельник
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
12
Малых
Андрей Малых
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
20
Померко
Алексей Померко
83
5
Воробьев
Роман Воробьев
90
6
Бамба
Якуба Бамба
75
18
Прудников
Александр Прудников
61
Запасные
1
Руденко
Александр Руденко
30
Гутор
Александр Гутор
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
4
Жунич
Ивица Жунич
26
Васиев
Фарход Васиев
8
Шогенов
Марат Шогенов
10
Саная
Анзор Саная
11
Маркелов
Иван Маркелов
90
Делькин
Артем Делькин
Амкар
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
3
Занев
Петар Занев
90
19
Идову
Брайан Идову
90
4
Зайцев
Николай Зайцев
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
24
Гиголаев
Роланд Гиголаев
61
20
Комолов
Павел Комолов
90
8
Огуде
Фегор Огуде
90
33
Йовичич
Бранко Йовичич
90
7
Шиндер
Антон Шиндер
56
11
Чума
Анене Чума
72
Запасные
15
Хомич
Дмитрий Хомич
98
Будаков
Александр Будаков
2
Милькович
Александар Милькович
6
Конде
Секу Конде
22
Шаваев
Алихан Шаваев
25
Хурцидзе
Давид Хурцидзе
27
Костюков
Михаил Костюков
16
Баланович
Сергей Баланович
77
Салугин
Александр Салугин
30
Бодул
Дарко Бодул