Матч завершен
Амкар
Пермь
Жунич 21
Идову 35
Гиголаев 90
3:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
5 дек. 2016, 14:00 МСК
5.12.2016, 14:00 МСК
понедельник
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Амкар
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
16
Идову
Брайан Идову
35'
35'
82
3
Занев
Петар Занев
90
4
Зайцев
Николай Зайцев
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Милькович
Александар Милькович
90
5
Гол
Януш Гол
40
13
Баланович
Сергей Баланович
90
87
Огуде
Фегор Огуде
90
9
Бодул
Дарко Бодул
90
28
Прокофьев
Станислав Прокофьев
68
Запасные
15
Хомич
Дмитрий Хомич
98
Будаков
Александр Будаков
23
Черенчиков
Иван Черенчиков
6
Конде
Секу Конде
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90'
20
Комолов
Павел Комолов
25
Хурцидзе
Давид Хурцидзе
33
Йовичич
Бранко Йовичич
77
Салугин
Александр Салугин
11
Чума
Анене Чума
Оренбург
мин
30
Гутор
Александр Гутор
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
4
Жунич
Ивица Жунич
21'
21'
90
12
Малых
Андрей Малых
90
13
Нехайчик
Павел Нехайчик
70
29
Афонин
Вадим Афонин
90
37
Воробьев
Роман Воробьев
90
23
Бреев
Сергей Бреев
88
24
Коронов
Игорь Коронов
64
10
Саная
Анзор Саная
90
Запасные
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
1
Руденко
Александр Руденко
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
9
Парняков
Владимир Парняков
8
Шогенов
Марат Шогенов
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
6
Бамба
Якуба Бамба
90
Делькин
Артем Делькин