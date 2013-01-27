Матч завершен
Олдхэм
Олдхэм
3:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Кубок Англии, 4 раунд

Кубок Англии,

4 раунд

Англия
27 янв. 2013, 19:00 МСК
27.01.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Составы