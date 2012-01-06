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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Беллами 30
Джеррард 45
Шелви 68
Кэрролл 89
Даунинг 90
5:1
Матч завершен
Олдхэм
Олдхэм
Симпсон 29
Кубок Англии, 1/32 финала
Кубок Англии,
1/32 финала
Англия
6 янв. 2012, 22:59 МСК
6.01.2012, 22:59 МСК
пятница
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Аурелио
Фабио Аурелио
71
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Коатес
Себастьян Коатес
90
0
Келли
Мартин Келли
90
0
Шелви
Джонджо Шелви
68'
68'
90
0
Родригес
Макси Родригес
90
0
Спиринг
Джей Спиринг
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
45'
45'
90
0
Беллами
Крейг Беллами
30'
30'
75
0
Кейт
Дирк Кейт
87
Запасные
0
Дони
Дони
0
Шкртел
Мартин Шкртел
0
Фланаган
Джон Фланаган
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90'
0
Хендерсон
Джордан Хендерсон
0
Адам
Чарли Адам
0
Кэрролл
Энди Кэрролл
89'
Олдхэм
мин
0
Цисак
Алекс Цисак
90
0
Ли
Киран Ли
90
0
М'вото
Жан-Ивс М'вото
90
0
Даймонд
Зандер Даймонд
90
0
Адейеми
Том Адейеми
90
0
Скапуцци
Лука Скапуцци
54
0
Весоловски
Джеймс Весоловски
75
0
Фурман
Дин Фурман
90
0
Симпсон
Робби Симпсон
29'
29'
74
0
Тэйлор
Крис Тэйлор
90
0
Куки
Шефки Куки
90
Запасные
0
Бузанис
Дин Бузанис
0
Блэк
Пол Блэк
0
Тарковски
Джеймс Тарковски
0
Мораиш
Филипе Мораиш
0
Манчини
Андреа Манчини
0
Смит
Мэтт Смит
0
Паркер
Джош Паркер