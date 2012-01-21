Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Эссвайн 42
Марох 85
2:0
Матч завершен
Герта
Берлин
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
21 янв. 2012, 17:30 МСК
21.01.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Марох
Доминик Марох
85'
85'
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
42'
42'
90
0
Дидави
Даниэль Дидави
90
0
Хегелер
Йенс Хегелер
90
0
Коэн
Альмог Коэн
90
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
82
0
Айглер
Кристиан Айглер
90
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Нильссон
Пер Нильссон
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Франтц
Майк Франтц
0
Мак
Роберт Мак
0
Буньяку
Альберт Буньяку
0
Вайссмайер
Юлиан Вайссмайер
Герта
мин
0
Ронни
Ронни
46
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Хубник
Роман Хубник
90
0
Янкер
Кристоф Янкер
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
83
0
Эберт
Патрик Эберт
90
0
Оттль
Андреас Оттль
90
0
Нимайер
Петер Нимайер
76
0
Рамос
Адриан Рамос
90
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
90
Запасные
0
Аэртс
Майкел Аэртс
0
Миятович
Андре Миятович
0
Нойманн
Себастьян Нойманн
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
0
Торун
Тунай Торун
0
Джуричин
Марко Джуричин