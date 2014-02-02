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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Герта
Берлин
Рамос 4
1:3
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Фойлнер 20
Дрмич 68
Дрмич 90
Бундеслига, 19 тур
Бундеслига,
19 тур
Германия
2 февр. 2014, 17:30 МСК
2.02.2014, 17:30 МСК
воскресенье
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Герта
мин
0
Ронни
Ронни
90
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Ндженг
Марсель Ндженг
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
77
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
23
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
0
Шульц
Нико Шульц
71
0
Рамос
Адриан Рамос
4'
4'
90
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
90
Запасные
0
Герсбек
Мариус Герсбек
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
0
Янкер
Кристоф Янкер
0
Пекарик
Петер Пекарик
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Мухтар
Хани Мухтар
0
Вагнер
Сандро Вагнер
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
20'
20'
90
0
Франтц
Майк Франтц
90
0
Петрак
Ондрей Петрак
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
82
0
Гинчек
Даниэль Гинчек
90
0
Дрмич
Йосип Дрмич
68'
90'
68'
90'
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Анга
Мартин Анга
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
0
Мак
Роберт Мак
0
Гертнер
Себастьян Гертнер
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт