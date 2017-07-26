Матч завершен
Ницца
Ницца
Балотелли 32
1:1
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
26 июля 2017, 21:45 МСК
26.07.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Ницца
мин
30
Кардиналь
Йоан Кардиналь
90
31
Данте
Данте
90
20
Ле Марша
Максим Ле Марша
90
23
Сарр
Маланг Сарр
90
2
Суке
Арно Суке
90
13
Эйссерик
Валентин Эйссерик
90
6
Сери
Жан Мишель Сери
90
26
Косьелло
Венсан Косьелло
90
7
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
90
11
Срарфи
Бассем Срарфи
90
9
Балотелли
Марио Балотелли
32'
32'
90
Запасные
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
24
Жалле
Кристоф Жалле
29
Дальберт
Дальберт
18
Вальтер
Реми Вальтер
19
Марсель
Венсан Марсель
Аякс
мин
1
Онана
Андре Онана
90
26
Виргевер
Ник Виргевер
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
90
5
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
4
де Лигт
Матейс де Лигт
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
11
Юнес
Армин Юнес
90
6
ван де Бек
Донни ван де Бек
90
10
Зиеш
Хаким Зиеш
90
25
Дольберг
Каспер Дольберг
90
45
Клюйверт
Джастин Клюйверт
90
Запасные
22
ван Лир
Бенжамин ван Лир
21
де Йонг
Френки де Йонг
9
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
7
Нерес
Давид Нерес