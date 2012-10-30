Матч завершен
Мордовия
Саранск
0:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Семак 65
Кришито 90
Кубок России, 1/8 финала

Кубок России,

1/8 финала

Россия
30 окт. 2012, 16:00 МСК
30.10.2012, 16:00 МСК
вторник
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Мордовия
мин
0
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
0
Симчевич
Александр Симчевич
90
0
Степанец
Павел Степанец
90
0
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
0
Осипов
Евгений Осипов
90
0
Рогов
Максим Рогов
72
0
Концедалов
Роман Концедалов
68
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Кулешов
Юрий Кулешов
90
0
Иванов
Алексей Иванов
89
0
Панченко
Кирилл Панченко
90
Запасные
0
Юрченко
Давид Юрченко
0
Будников
Максим Будников
0
Шитов
Игорь Шитов
0
Алдонин
Евгений Алдонин
0
Пазин
Андрей Пазин
0
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
0
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
46
0
Алвеш
Бруну Алвеш
90
0
Губочан
Томаш Губочан
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Халк
Халк
90
0
Витсель
Аксель Витсель
90
0
Семак
Сергей Семак
65'
65'
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Файзулин
Виктор Файзулин
90
0
Канунников
Максим Канунников
76
Запасные
0
Бабурин
Егор Бабурин
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
0
Кришито
Доменико Кришито
90'
0
Лумб
Микаэл Лумб
0
Евсеев
Алексей Евсеев
0
Бухаров
Александр Бухаров
0
Джорджевич
Лука Джорджевич