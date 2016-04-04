Мордовия - Крылья Советов: 04 апреля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Мордовия
Саранск
Луценко 80
1:2

Мордовия - Крылья Советов: 04 апреля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Таранов 6
Корниленко 66
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
4 апр. 2016, 19:00 МСК
4.04.2016, 19:00 МСК
понедельник
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
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Составы

Мордовия
мин
25
Чебану
Илья Чебану
90
32
Ломич
Марко Ломич
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
4
Шитов
Игорь Шитов
90
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
25
Шипицин
Евгений Шипицин
68
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
84
Власов
Олег Власов
90
17
Дудиев
Аслан Дудиев
56
22
Самодин
Сергей Самодин
60
Запасные
5
Шебанов
Денис Шебанов
-
77
Ревишвили
Нукри Ревишвили
-
55
Нахушев
Руслан Нахушев
-
3
Гапон
Евгений Гапон
-
31
Тишкин
Максим Тишкин
-
5
Кобахидзе
Мамука Кобахидзе
-
57
Навлетов
Руслан Навлетов
-
8
Бобер
Антон Бобер
22
88
Иванов
Алексей Иванов
34
65
Нургалеев
Владислав Нургалеев
-
48
Луценко
Евгений Луценко
80'
30
99
Игнатович
Павел Игнатович
-
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
4
Таранов
Иван Таранов
6'
6'
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
3
Надсон
Надсон
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
7
Молло
Йоан Молло
90
20
Померко
Алексей Померко
90
5
Габулов
Георгий Габулов
90
9
Бруно
Джанни Бруно
64
8
Корниленко
Сергей Корниленко
66'
66'
86
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
-
16
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
-
33
Родич
Милан Родич
-
93
Каленкович
Виталий Каленкович
-
19
Бато
Шелдон Бато
0
16
Симайс
Жерон Симайс
26
9
Чочиев
Алан Чочиев
-
91
Яковлев
Павел Яковлев
4
18
Яхович
Адис Яхович
-

События

Матч окончен 1:2
90'
Замена
Шелдон Бато
Георгий Габулов
90'
Желтая карточка
Георгий Лория
86'
Замена
Павел Яковлев
Сергей Корниленко
Желтая карточка
Игорь Шитов
85'
ГОЛ! 1:2
Евгений Луценко
80'
Замена
Антон Бобер
Евгений Шипицин
68'
66'
ГОЛ! 0:2
Сергей Корниленко
64'
Замена
Жерон Симайс
Джанни Бруно
Замена
Евгений Луценко
Сергей Самодин
60'
Замена
Алексей Иванов
Аслан Дудиев
56'
6'
ГОЛ! 0:1
Иван Таранов

Прошлые матчи

04.04.2016 04 апр. 2016 пн 19:00
Мордовия
1 : 2
Крылья Советов
04.04.2016 04 апр. 2016 пн 19:00
Мордовия
1
Крылья Советов
2
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 18:30
Крылья Советов
1 : 0
Мордовия
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 18:30
Крылья Советов
1
Мордовия
0
30.03.2013 30 марта 2013 сб 15:00
Крылья Советов
0 : 2
Мордовия
30.03.2013 30 марта 2013 сб 15:00
Крылья Советов
0
Мордовия
2
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 18:30
Мордовия
2 : 3
Крылья Советов
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 18:30
Мордовия
2
Крылья Советов
3

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