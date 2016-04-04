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События
Матч окончен 1:2
90'
Замена
90'
Желтая карточка
86'
Замена
Желтая карточка
85'
ГОЛ! 1:2
80'
Замена
68'
66'
ГОЛ! 0:2
64'
Замена
Замена
60'
Замена
56'
6'
ГОЛ! 0:1
Прошлые матчи
Новости
Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?
5
18 сентября 2020, 11:30
5
03 марта, 18:09
10 ноября 2020, 15:42
16 октября 2020, 11:26
05 августа 2020, 10:42
31 июля 2020, 17:45
28 июля 2020, 10:38