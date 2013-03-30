Крылья Советов

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События
Матч окончен 0:2
77'
Замена
75'
Вторая желтая
74'
Замена
Замена
69'
62'
Замена
61'
Желтая карточка
Желтая карточка
58'
Замена
53'
Желтая карточка
51'
49'
Желтая карточка
Замена
46'
45'
ГОЛ! 0:2
28'
ГОЛ! 0:1
Прошлые матчи
Новости
Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?
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18 сентября 2020, 11:30
5
03 марта, 18:09
10 ноября 2020, 15:42
16 октября 2020, 11:26
05 августа 2020, 10:42
31 июля 2020, 17:45
28 июля 2020, 10:38