Крылья Советов - Мордовия: 30 марта 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:2

Крылья Советов - Мордовия: 30 марта 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Мордовия
Саранск
Оприца 28
Мухаметшин 45
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
30 марта 2013, 15:00 МСК
30.03.2013, 15:00 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
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Прогнозы

Составы

Крылья Советов
мин
0
Веремко
Сергей Веремко
90
0
Телес
Бруно Телес
90
0
Верховцов
Дмитрий Верховцов
90
0
Стив
Стив
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Воробьев
Роман Воробьев
90
0
Таранов
Иван Таранов
46
0
Немов
Петр Немов
90
0
Горо
Горо
90
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
69
0
Корниленко
Сергей Корниленко
53
Запасные
0
Вавилин
Денис Вавилин
-
0
Максимов
Илья Максимов
21
0
Елисеев
Александр Елисеев
44
0
Кузьмичев
Виктор Кузьмичев
-
0
Драгун
Станислав Драгун
-
0
Портнягин
Игорь Портнягин
-
0
Кабайеро
Кабайеро
37
Мордовия
мин
0
Юрченко
Давид Юрченко
90
0
Степанец
Павел Степанец
90
0
Хубутия
Акакий Хубутия
90
0
Перендиа
Милан Перендиа
90
0
Будников
Максим Будников
90
0
Бобер
Антон Бобер
62
0
Алдонин
Евгений Алдонин
90
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Оприца
Даниэл Оприца
28'
28'
77
0
Панченко
Кирилл Панченко
74
0
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
45'
45'
90
Запасные
0
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
0
Осипов
Евгений Осипов
13
0
Иванов
Алексей Иванов
-
0
Пазин
Андрей Пазин
-
0
Кулешов
Юрий Кулешов
16
0
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
28
0
Волаш
Далибор Волаш
-

События

Матч окончен 0:2
77'
Замена
Евгений Осипов
Даниэл Оприца
75'
Вторая желтая
Павел Степанец
74'
Замена
Юрий Кулешов
Кирилл Панченко
Замена
Илья Максимов
Шамиль Лахиялов
69'
62'
Замена
Рустем Мухаметшин
Антон Бобер
61'
Желтая карточка
Павел Степанец
Желтая карточка
Бруно Телес
58'
Замена
Кабайеро
Сергей Корниленко
53'
Желтая карточка
Александр Елисеев
51'
49'
Желтая карточка
Томислав Дуймович
Замена
Александр Елисеев
Иван Таранов
46'
45'
ГОЛ! 0:2
Руслан Мухаметшин
28'
ГОЛ! 0:1
Даниэл Оприца

Прошлые матчи

04.04.2016 04 апр. 2016 пн 19:00
Мордовия
1 : 2
Крылья Советов
04.04.2016 04 апр. 2016 пн 19:00
Мордовия
1
Крылья Советов
2
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 18:30
Крылья Советов
1 : 0
Мордовия
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 18:30
Крылья Советов
1
Мордовия
0
30.03.2013 30 марта 2013 сб 15:00
Крылья Советов
0 : 2
Мордовия
30.03.2013 30 марта 2013 сб 15:00
Крылья Советов
0
Мордовия
2
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 18:30
Мордовия
2 : 3
Крылья Советов
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 18:30
Мордовия
2
Крылья Советов
3

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