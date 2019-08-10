Матч завершен
Мордовия
Саранск
0:3
Матч завершен
Балтика
Калининград
Кузьмин 11
Альшин 22
Глушков 70
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
10 авг. 2019, 17:00 МСК
10.08.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Балтика
мин
-
Альшин
Ильнур Альшин
22'
22'
90
-
Глушков
Никита Глушков
70'
70'
90
-
Кузьмин
Максим Кузьмин
11'
11'
90