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Мордовия VS Балтика
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Мордовия - Балтика: 19 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Мордовия
Саранск
Поярков 41
1:0
Мордовия - Балтика: 19 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 37 тур
ФНЛ,
37 тур
Россия
19 мая 2019, 15:00 МСК
19.05.2019, 15:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Мордовия
мин
-
Поярков
Денис Поярков
41'
41'
90
События
Матч окончен 1:0
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Денис Поярков
41'
Прошлые матчи
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:00
Балтика
0 : 2
Мордовия
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:00
Балтика
0
Мордовия
2
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
Мордовия
0 : 3
Балтика
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
Мордовия
0
Балтика
3
19.05.2019
19 мая 2019
вс
15:00
Мордовия
1 : 0
Балтика
19.05.2019
19 мая 2019
вс
15:00
Мордовия
1
Балтика
0
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
Балтика
1 : 0
Мордовия
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
Балтика
1
Мордовия
0
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
17:00
Мордовия
0 : 1
Балтика
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
17:00
Мордовия
0
Балтика
1
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
Балтика
1 : 2
Мордовия
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
Балтика
1
Мордовия
2
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
19:00
Балтика
2 : 0
Мордовия
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
19:00
Балтика
2
Мордовия
0
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
Мордовия
1 : 0
Балтика
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
Мордовия
1
Балтика
0
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
19:00
Балтика
0 : 0
Мордовия
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
19:00
Балтика
0
Мордовия
0
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:00
Мордовия
3 : 1
Балтика
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:00
Мордовия
3
Балтика
1
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
Балтика
2 : 2
Мордовия
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
Балтика
2
Мордовия
2
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
17:00
Мордовия
1 : 0
Балтика
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
17:00
Мордовия
1
Балтика
0
Новости
Француз Ле Таллек получил гражданство РФ – хотя отыграл в России всего полтора года. Главный вопрос: попадет ли в сборную?
#Дамьен Ле Таллек
09 октября 2020, 14:28
«Балтика» в соцсетях пошутила про отравление Навального. Клуб объясняет: просто хотели креативно представить нового игрока
1
#Балтика
10 сентября 2020, 20:25
1
Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба
#Балтика
16 июля 2020, 17:22
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля 2020, 17:49
Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
27 декабря 2019, 13:43
#
Новости матча
Директор «Мордовии» подтвердил: клуб лишится профессионального статуса и не сыграет в ПФЛ
05 августа 2020, 10:42
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13
«Балтика» представила матч с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat, изобразив Семина в виде Лю Канга
04 сентября 2019, 17:25
Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев
08 июля 2019, 15:58
«Матрице» исполнилось 20 лет. Лучше всех это обыграли «Химки»
30 марта 2019, 21:25