Мордовия - Балтика: 19 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Мордовия
Саранск
Поярков 41
1:0

Мордовия - Балтика: 19 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
19 мая 2019, 15:00 МСК
19.05.2019, 15:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Составы

Мордовия
мин
-
Поярков
Денис Поярков
41'
41'
90

События

Матч окончен 1:0
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Денис Поярков
41'

Прошлые матчи

23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:00
Балтика
0 : 2
Мордовия
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:00
Балтика
0
Мордовия
2
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 17:00
Мордовия
0 : 3
Балтика
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 17:00
Мордовия
0
Балтика
3
19.05.2019 19 мая 2019 вс 15:00
Мордовия
1 : 0
Балтика
19.05.2019 19 мая 2019 вс 15:00
Мордовия
1
Балтика
0
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 17:00
Балтика
1 : 0
Мордовия
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 17:00
Балтика
1
Мордовия
0
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 17:00
Мордовия
0 : 1
Балтика
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 17:00
Мордовия
0
Балтика
1
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 17:00
Балтика
1 : 2
Мордовия
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 17:00
Балтика
1
Мордовия
2
14.04.2014 14 апр. 2014 пн 19:00
Балтика
2 : 0
Мордовия
14.04.2014 14 апр. 2014 пн 19:00
Балтика
2
Мордовия
0
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 17:00
Мордовия
1 : 0
Балтика
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 17:00
Мордовия
1
Балтика
0
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 19:00
Балтика
0 : 0
Мордовия
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 19:00
Балтика
0
Мордовия
0
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:00
Мордовия
3 : 1
Балтика
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:00
Мордовия
3
Балтика
1
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 19:00
Балтика
2 : 2
Мордовия
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 19:00
Балтика
2
Мордовия
2
13.04.2010 13 апр. 2010 вт 17:00
Мордовия
1 : 0
Балтика
13.04.2010 13 апр. 2010 вт 17:00
Мордовия
1
Балтика
0

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