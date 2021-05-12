Монпелье - ПСЖ: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Монпелье
Монпелье
-:-

Монпелье - ПСЖ: 12 мая 2021 смотреть онлайн

ПСЖ
Париж
Кубок Франции, 1/2 финала

Кубок Франции,

1/2 финала

Франция
12 мая 2021, 22:00 МСК
12.05.2021, 22:00 МСК
среда
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Прошлые матчи

22.01.2021 22 янв. 2021 пт 23:00
ПСЖ
4 : 0
Монпелье
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 23:00
ПСЖ
4
Монпелье
0
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
Монпелье
1 : 3
ПСЖ
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
Монпелье
1
ПСЖ
3
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 19:30
ПСЖ
5 : 0
Монпелье
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 19:30
ПСЖ
5
Монпелье
0
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 19:30
Монпелье
1 : 3
ПСЖ
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 19:30
Монпелье
1
ПСЖ
3
30.04.2019 30 апр. 2019 вт 20:00
Монпелье
3 : 2
ПСЖ
30.04.2019 30 апр. 2019 вт 20:00
Монпелье
3
ПСЖ
2
20.02.2019 20 февр. 2019 ср 23:00
ПСЖ
5 : 1
Монпелье
20.02.2019 20 февр. 2019 ср 23:00
ПСЖ
5
Монпелье
1
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 19:00
ПСЖ
4 : 0
Монпелье
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 19:00
ПСЖ
4
Монпелье
0
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 18:00
Монпелье
0 : 0
ПСЖ
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 18:00
Монпелье
0
ПСЖ
0
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 18:00
ПСЖ
2 : 0
Монпелье
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 18:00
ПСЖ
2
Монпелье
0
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 19:00
Монпелье
3 : 0
ПСЖ
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 19:00
Монпелье
3
ПСЖ
0
05.03.2016 05 марта 2016 сб 19:00
ПСЖ
0 : 0
Монпелье
05.03.2016 05 марта 2016 сб 19:00
ПСЖ
0
Монпелье
0
21.08.2015 21 авг. 2015 пт 21:30
Монпелье
0 : 1
ПСЖ
21.08.2015 21 авг. 2015 пт 21:30
Монпелье
0
ПСЖ
1
16.05.2015 16 мая 2015 сб 22:00
Монпелье
1 : 2
ПСЖ
16.05.2015 16 мая 2015 сб 22:00
Монпелье
1
ПСЖ
2
05.01.2015 05 янв. 2015 пн 22:45
Монпелье
0 : 3
ПСЖ
05.01.2015 05 янв. 2015 пн 22:45
Монпелье
0
ПСЖ
3
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 19:00
ПСЖ
0 : 0
Монпелье
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 19:00
ПСЖ
0
Монпелье
0
17.05.2014 17 мая 2014 сб 22:00
ПСЖ
4 : 0
Монпелье
17.05.2014 17 мая 2014 сб 22:00
ПСЖ
4
Монпелье
0
22.01.2014 22 янв. 2014 ср 22:55
ПСЖ
1 : 2
Монпелье
22.01.2014 22 янв. 2014 ср 22:55
ПСЖ
1
Монпелье
2
09.08.2013 09 авг. 2013 пт 21:30
Монпелье
1 : 1
ПСЖ
09.08.2013 09 авг. 2013 пт 21:30
Монпелье
1
ПСЖ
1
29.03.2013 29 марта 2013 пт 22:30
ПСЖ
1 : 0
Монпелье
29.03.2013 29 марта 2013 пт 22:30
ПСЖ
1
Монпелье
0
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 22:59
Монпелье
1 : 1
ПСЖ
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 22:59
Монпелье
1
ПСЖ
1

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