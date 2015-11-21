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Лига 1
Монако VS Нант
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Монако - Нант: 21 ноября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Монако
Монако
1:0
Монако - Нант: 21 ноября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Нант
Нант
Лига 1, 14 тур
Лига 1,
14 тур
Франция
21 нояб. 2015, 22:00 МСК
21.11.2015, 22:00 МСК
суббота
Энтони Готье
Энтони Готье
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Монако
мин
-
Йоветич
Стеван Йоветич
40
Леком
Бенжамин Леком
12
Энрике
Каю Энрике
29
Дисаси
Аксель Дисаси
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
29
Сидибе
Джибриль Сидибе
8
Чуамени
Орельен Чуамени
36
Фофана
Юссуф Фофана
17
Головин
Александр Головин
37
Диоп
Софьян Диоп
31
Фолланд
Кевин Фолланд
Запасные
30
Манноне
Вито Манноне
-
26
Агилар
Рубен Агилар
-
34
Матсима
Крислен Матсима
-
44
Фабрегас
Сеск Фабрегас
-
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
27
Дьятта
Крепин Дьятта
-
36
Матацо
Элиот Матацо
-
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
-
38
Мийо
Энцо Мийо
-
Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
14
Траоре
Шарль Траоре
4
Пальоис
Николас Пальоис
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
3
Жиротто
Андрей Жиротто
27
Саймон
Мозес Саймон
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
19
Туре
Абдулайе Туре
10
Бляс
Людовик Бляс
11
Коко
Маркус Коко
23
Муани
Рандаль Коло Муани
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
12
Аппиа
Деннис Аппиа
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
26
Луза
Имран Луза
-
32
Бамба
Кадер Бамба
-
7
Кулибали
Калифа Кулибали
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
33
Abdoulaye Sylla
Abdoulaye Sylla
-
34
Quentin Merlin
Quentin Merlin
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
23:00
Нант
1 : 2
Монако
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
23:00
Нант
1
Монако
2
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
18:00
Монако
2 : 1
Нант
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
18:00
Монако
2
Нант
1
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
Нант
0 : 1
Монако
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
Нант
0
Монако
1
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
22:00
Монако
1 : 0
Нант
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
22:00
Монако
1
Нант
0
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
18:00
Нант
1 : 3
Монако
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
18:00
Нант
1
Монако
3
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
18:00
Монако
2 : 1
Нант
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
18:00
Монако
2
Нант
1
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
21:00
Нант
1 : 0
Монако
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
21:00
Нант
1
Монако
0
05.03.2017
05 марта 2017
вс
23:00
Монако
4 : 0
Нант
05.03.2017
05 марта 2017
вс
23:00
Монако
4
Нант
0
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
18:00
Нант
0 : 1
Монако
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
18:00
Нант
0
Монако
1
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
16:00
Нант
0 : 0
Монако
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
16:00
Нант
0
Монако
0
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
Монако
1 : 0
Нант
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
Монако
1
Нант
0
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
22:00
Монако
1 : 0
Нант
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
22:00
Монако
1
Нант
0
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
22:00
Нант
0 : 1
Монако
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
22:00
Нант
0
Монако
1
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
22:00
Монако
3 : 1
Нант
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
22:00
Монако
3
Нант
1
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
22:59
Нант
0 : 1
Монако
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
22:59
Нант
0
Монако
1
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
Монако
1 : 2
Нант
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
Монако
1
Нант
2
16.08.2008
16 авг. 2008
сб
20:00
Нант
1 : 1
Монако
16.08.2008
16 авг. 2008
сб
20:00
Нант
1
Монако
1
Новости
Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
#Александр Головин
19 марта, 23:01
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
1
#Александр Головин
07 февраля, 18:53
1
«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
1
#Александр Головин
07 января, 16:16
1
Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
#Александр Головин
06 января, 22:55
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
15 октября 2020, 17:36
#
Новости матча
«Монако» не позволит Головину сыграть со Словенией на территории России из-за ковидных ограничений
19 марта, 17:58
Головин – лучший игрок «Монако» в феврале. Так решили фанаты
05 марта, 22:19
Головин вышел в старте за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Со скамейки – восемь раз
04 марта, 00:00
Головин обошел Неймара по очкам в сезоне Лиги 1, пропустив при этом больше из-за травм
01 марта, 17:09
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10
Головин пропустил матч с «Лорьяном» из-за травмы. В прошлом туре он оформил хет-трик
14 февраля, 15:49
«Монако» выиграл матч Кубка, Головин вышел на замену в конце
10 февраля, 20:09
Головин сделал первый хет-трик в карьере
07 февраля, 18:40