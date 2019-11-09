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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Монако
Монако
Головин 42
1:0
Матч завершен
Дижон
Дижон
Лига 1, 13 тур
Лига 1,
13 тур
Франция
9 нояб. 2019, 22:00 МСК
9.11.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Монако
мин
8
Силва
Адриен Силва
90
40
Леком
Бенжамин Леком
90
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
90
25
Глик
Камиль Глик
90
20
Слимани
Ислам Слимани
90
17
Головин
Александр Головин
42'
42'
90
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
90
31
Диаш
Жил Диаш
90
3
Марипан
Гильермо Марипан
90
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
90
Запасные
1
Субашич
Даниэль Субашич
27
Налдо
Налдо
26
Бочилия
Габриэль Бочилия
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
22
Огустен
Жан-Кевин Огустен
7
Оникуру
Анри Оникуру
Дижон
мин
15
Бальмон
Флоран Бальмон
90
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
90
16
Гомис
Альфред Гомис
90
11
Таварес
Жулио Таварес
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
27
Мендиль
Хамза Мендиль
90
12
Лойодиче
Энцо Лойодиче
90
19
Кадис
Йхондер Кадис
90
21
Шуиар
Мунир Шуиар
90
Запасные
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
10
Перейра
Матеус Перейра
8
Сумаре
Бриан Сумаре
9
Мавидиди
Стефи Мавидиди