Матч завершен
Дижон
Дижон
Бальде 56
1:1
Матч завершен
Монако
Монако
Марипан 79
Лига 1, 26 тур

Лига 1,

26 тур

Франция
22 февр. 2020, 22:00 МСК
22.02.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Дижон
мин
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
90
9
Мавидиди
Стефи Мавидиди
90
21
Шуиар
Мунир Шуиар
90
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
26
Чафик
Фуад Чафик
90
27
Мендиль
Хамза Мендиль
90
4
Агер
Наиф Агер
90
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
90
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
11
Таварес
Жулио Таварес
90
Запасные
5
Кулибали
Сену Кулибали
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
15
Бальмон
Флоран Бальмон
14
Мари
Жордан Мари
17
Бальде
Мама Бальде
56'
19
Кадис
Йхондер Кадис
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
12
Агилар
Рубен Агилар
90
3
Марипан
Гильермо Марипан
79'
79'
90
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
90
8
Силва
Адриен Силва
90
6
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
22
Фофана
Юссуф Фофана
90
10
Йоветич
Стеван Йоветич
90
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
90
20
Слимани
Ислам Слимани
90
Запасные
1
Субашич
Даниэль Субашич
25
Глик
Камиль Глик
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
24
Чуаэми
Орельен Чуаэми
14
Кейта
Бальде Кейта