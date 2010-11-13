Матч завершен
Монако
Монако
0:0
Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
Лига 1, 13 тур

Лига 1,

13 тур

Франция
13 нояб. 2010, 21:00 МСК
13.11.2010, 21:00 МСК
суббота
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Монако
мин
0
Руффье
Стефан Руффье
90
0
Малонга
Крис Малонга
64
0
Пюйгренье
Себастьен Пюйгренье
90
0
Ханссон
Петтер Ханссон
90
0
Боннар
Лоран Боннар
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Госсо
Жан-Жак Госсо
74
0
Менди
Нампалис Менди
90
0
Никулаэ
Даниэль Никулаэ
67
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
0
Мбокани
Дьемерси Мбокани
90
Запасные
0
Шаббер
Себастьян Шаббер
0
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
0
Траоре
Джими Траоре
0
Кутадье
Матье Кутадье
0
Мангани
Томас Мангани
0
Бюло
Фредерик Бюло
0
Гакпе
Серж Гакпе
Арль-Авиньон
мин
0
Соро
Бакари Соро
90
0
Мервиль
Кирилье Мервиль
90
0
Германи
Гаэль Германи
90
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
90
0
Псауме
Бенжамин Псауме
77
0
Павон
Франсиско Павон
90
0
Эрбате
Эламине Эрбате
90
0
Лоренти
Фабьен Лоренти
90
0
Фаншон
Жан-Алан Фаншон
90
0
Мерием
Камиль Мерием
87
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
66
Запасные
0
Планте
Венсан Планте
0
Кабелла
Реми Кабелла
0
Пиоселье
Себастьян Пиоселье
0
Харистеас
Ангелос Харистеас
0
Буазза
Хамер Буазза
0
Диавара
Каба Диавара