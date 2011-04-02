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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
0:2
Матч завершен
Монако
Монако
Муканджо 30
Лякомб 66
Лига 1, 29 тур
Лига 1,
29 тур
Франция
2 апр. 2011, 20:00 МСК
2.04.2011, 20:00 МСК
суббота
Тони Шапрон
Тони Шапрон
Главный Судья
Составы
Арль-Авиньон
мин
0
Планте
Венсан Планте
90
0
Бальде
Дианбобо Бальде
90
0
Лоренци
Грэгори Лоренци
90
0
Аяссе
Томас Аяссе
90
0
Рокки
Ромайн Рокки
90
0
Павон
Франсиско Павон
90
0
Лоренти
Фабьен Лоренти
90
0
Фаншон
Жан-Алан Фаншон
78
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
74
0
Гилас
Камель Гилас
46
0
Керморган
Янн Керморган
90
Запасные
0
Яттара
Наби-Мусса Яттара
0
Абензоар
Лоик Абензоар
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
0
Кабелла
Реми Кабелла
0
Пиоселье
Себастьян Пиоселье
0
Коррезе
Эммануэль Коррезе
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
Монако
мин
0
Руффье
Стефан Руффье
90
0
Ханссон
Петтер Ханссон
90
0
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
0
Боннар
Лоран Боннар
7
0
Монгонгю
Седрик Монгонгю
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Кутадье
Матье Кутадье
90
0
Мангани
Томас Мангани
90
0
Муканджо
Бенджамин Муканджо
30'
30'
90
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
88
0
Никулаэ
Даниэль Никулаэ
54
Запасные
0
Шаббер
Себастьян Шаббер
0
Муратори
Винсан Муратори
0
Лоло
Игор Лоло
0
Лякомб
Грегори Лякомб
66'
0
Менди
Нампалис Менди
0
Уэлком
Джордж Уэлком
0
Феиндуно
Паскаль Феиндуно