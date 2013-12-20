Матч завершен
Монако
Монако
1:2
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Лига 1, 19 тур

Лига 1,

19 тур

Франция
20 дек. 2013, 22:30 МСК
20.12.2013, 22:30 МСК
пятница
Составы