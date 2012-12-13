Милан - Реджо-ди-Калабрия: 13 декабря 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Милан
Милан
3:0

Милан - Реджо-ди-Калабрия: 13 декабря 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Реджо-ди-Калабрия
Реджо-ди-Калабрия
Кубок Италии, 1/8 финала

Кубок Италии,

1/8 финала

Италия
13 дек. 2012, 22:59 МСК
13.12.2012, 22:59 МСК
четверг
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Предварительный состав

Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
13
Романьоли
Алессио Романьоли
2
Калабрия
Давиде Калабрия
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
79
Кессье
Франк Кессье
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
46
Габбиа
Маттео Габбиа
39
Пакета
Лукас Пакета
18
Ребич
Анте Ребич
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
-
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
-
24
Кьер
Симон Кьер
-
12
Конти
Андреа Конти
-
20
Билья
Лукас Билья
-
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
-
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
-
33
Крунич
Раде Крунич
-
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
-
98
Мальдини
Даниел Мальдини
-
21
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
-
17
Леау
Рафаэль Леау
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

13.12.2012 13 дек. 2012 чт 22:59
Милан
3 : 0
Реджо-ди-Калабрия
13.12.2012 13 дек. 2012 чт 22:59
Милан
3
Реджо-ди-Калабрия
0
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 22:30
Милан
1 : 1
Реджо-ди-Калабрия
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 22:30
Милан
1
Реджо-ди-Калабрия
1
24.09.2008 24 сент. 2008 ср 21:30
Реджо-ди-Калабрия
1 : 2
Милан
24.09.2008 24 сент. 2008 ср 21:30
Реджо-ди-Калабрия
1
Милан
2
20.04.2008 20 апр. 2008 вс 16:00
Милан
5 : 1
Реджо-ди-Калабрия
20.04.2008 20 апр. 2008 вс 16:00
Милан
5
Реджо-ди-Калабрия
1
30.01.2008 30 янв. 2008 ср 22:30
Реджо-ди-Калабрия
0 : 1
Милан
30.01.2008 30 янв. 2008 ср 22:30
Реджо-ди-Калабрия
0
Милан
1

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