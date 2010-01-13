Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Александр Головин
Алексей Миранчук
Ивица Олич
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Англия
Испания
США
Ирландия
Косово
Франция
Нидерланды
Спартак
Ливерпуль
Зенит
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Краснодар
Манчестер Сити
Барселона
Реал
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Кубок Италии
Милан VS Новара
Поделиться:
Милан - Новара: 13 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Милан
Милан
2:1
Милан - Новара: 13 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Новара
Новара
Кубок Италии, 1/8 финала
Кубок Италии,
1/8 финала
Италия
13 янв. 2010, 18:00 МСК
13.01.2010, 18:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
13
Романьоли
Алессио Романьоли
2
Калабрия
Давиде Калабрия
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
79
Кессье
Франк Кессье
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
46
Габбиа
Маттео Габбиа
39
Пакета
Лукас Пакета
18
Ребич
Анте Ребич
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
-
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
-
24
Кьер
Симон Кьер
-
12
Конти
Андреа Конти
-
20
Билья
Лукас Билья
-
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
-
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
-
33
Крунич
Раде Крунич
-
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
-
98
Мальдини
Даниел Мальдини
-
21
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
-
17
Леау
Рафаэль Леау
-
Новара
мин
1
Бенедеттини
Элиа Бенедеттини
14
Роналдо
Роналдо
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
13.05.2012
13 мая 2012
вс
16:00
Милан
2 : 1
Новара
13.05.2012
13 мая 2012
вс
16:00
Милан
2
Новара
1
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
Новара
0 : 3
Милан
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
Новара
0
Милан
3
18.01.2012
18 янв. 2012
ср
22:59
Милан
2 : 1
Новара
18.01.2012
18 янв. 2012
ср
22:59
Милан
2
Новара
1
13.01.2010
13 янв. 2010
ср
18:00
Милан
2 : 1
Новара
13.01.2010
13 янв. 2010
ср
18:00
Милан
2
Новара
1
Новости
Промах, от которого вам станет больно. Капитан «МЮ» бьет в упор перед воротами – штанга
1
#Харри Магуайр
11 марта, 22:12
1
Из-за пробок Златан добрался до фестиваля Сан-Ремо со случайным мотоциклистом. А потом ужасно спел
#Златан Ибрагимович
05 марта, 14:15
Златан в смокинге пригнал на фестиваль Сан-Ремо – петь! Это прописано в его контракте с «Миланом»
#Златан Ибрагимович
03 марта, 15:00
Итальянский форвард бегал с животом и похудел ради трансфера в «Наполи». Для этого он открыл магазин полезного фастфуда
#Андреа Петанья
29 января, 17:56
Златан сцепился с Лукаку и удалился в дерби. Раньше – троллил его в «МЮ» и предлагал деньги за прием мяча
#Златан Ибрагимович
27 января, 00:55
#
Новости матча
Ибрагимович – самый возрастной игрок, забивавший в Серии А
21 марта, 20:53
«МЮ» минимально победил «Милан» в гостях и вышел в 1/4 ЛЕ
19 марта, 00:53
Прогноз на матч «Милан» – «Манчестер Юнайтед», 18 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги Европы
18 марта, 10:30
Где смотреть матч «Милан» – «Манчестер Юнайтед», 18 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги Европы
18 марта, 10:14
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Миланом», забил 18-летний Диалло
11 марта, 22:47
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Милан»
11 марта, 17:21
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Милан»
11 марта, 17:19