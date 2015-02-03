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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Мата 25
Рохо 32
Уилсон 73
3:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Кембридж Юнайтед
Кембридж
Кубок Англии, 4 раунд
Кубок Англии,
4 раунд
Англия
3 февр. 2015, 22:45 МСК
3.02.2015, 22:45 МСК
вторник
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
5
Рохо
Маркос Рохо
32'
32'
81
6
Эванс
Джонни Эванс
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
33
МакНэйр
Патрик МакНэйр
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
31
Феллайни
Маруан Феллайни
90
7
Ди Мария
Анхель Ди Мария
71
8
Мата
Хуан Мата
25'
25'
90
20
ван Перси
Робин ван Перси
67
10
Руни
Уэйн Руни
90
Запасные
32
Вальдес
Виктор Вальдес
18
Янг
Эшли Янг
4
Джонс
Фил Джонс
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
21
Эррера
Андер Эррера
9
Фалькао
Радамель Фалькао
49
Уилсон
Джеймс Уилсон
73'
Кембридж Юнайтед
мин
1
Данн
Крис Данн
90
3
Тейлор
Грег Тейлор
90
4
Коулсон
Джош Коулсон
90
18
Нельсон
Майкл Нельсон
86
2
Тейт
Ричард Тейт
90
22
Чедвик
Люк Чедвик
50
15
Симпсон
Робби Симпсон
61
8
Чампион
Томас Чампион
90
20
Макгихан
Кэмерон Макгихан
90
7
Дональдсон
Райан Дональдсон
90
10
Эллиотт
Том Эллиотт
90
Запасные
13
Норрис
Уилл Норрис
19
Болл
Доминик Болл
6
Миллер
Иан Миллер
23
Моррисси
Джиройд Моррисси
27
Тэйлор
Бобби-Джо Тэйлор
24
Гаффни
Рори Гаффни
31
Кайкай
Салли Кайкай