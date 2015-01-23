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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кембридж Юнайтед
Кембридж
0:0
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кубок Англии, 4 раунд
Кубок Англии,
4 раунд
Англия
23 янв. 2015, 22:55 МСК
23.01.2015, 22:55 МСК
пятница
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Кембридж Юнайтед
мин
1
Данн
Крис Данн
90
3
Тейлор
Грег Тейлор
90
4
Коулсон
Джош Коулсон
90
18
Нельсон
Майкл Нельсон
90
2
Тейт
Ричард Тейт
90
7
Дональдсон
Райан Дональдсон
90
8
Чампион
Томас Чампион
90
20
Макгихан
Кэмерон Макгихан
90
17
Хьюз
Лиам Хьюз
77
10
Эллиотт
Том Эллиотт
90
31
Кайкай
Салли Кайкай
53
Запасные
13
Норрис
Уилл Норрис
19
Болл
Доминик Болл
6
Миллер
Иан Миллер
11
Данк
Харрисон Данк
22
Чедвик
Люк Чедвик
15
Симпсон
Робби Симпсон
32
Бёрд
Райан Бёрд
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
17
Блинд
Дейли Блинд
86
16
Кэррик
Майкл Кэррик
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
5
Рохо
Маркос Рохо
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
7
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
31
Феллайни
Маруан Феллайни
67
11
Янузай
Аднан Янузай
90
9
Фалькао
Радамель Фалькао
90
49
Уилсон
Джеймс Уилсон
66
Запасные
32
Вальдес
Виктор Вальдес
2
Рафаэл
Рафаэл
3
Шоу
Люк Шоу
33
МакНэйр
Патрик МакНэйр
24
Флетчер
Даррен Флетчер
21
Эррера
Андер Эррера
20
ван Перси
Робин ван Перси