Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Туре 5
Агуэро 15
Тевес 52
Агуэро 74
4:0
Матч завершен
Лидс
Лидс
Кубок Англии, 1/8 финала

Кубок Англии,

1/8 финала

Англия
17 февр. 2013, 17:00 МСК
17.02.2013, 17:00 МСК
воскресенье
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Пантилимон
Костел Пантилимон
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Настасич
Матия Настасич
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Сильва
Давид Сильва
90
0
Туре
Яя Туре
5'
5'
90
0
Хави Гарсия
Хави Гарсия
61
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Агуэро
Серхио Агуэро
74'
15'
74'
15'
81
0
Тевес
Карлос Тевес
52'
52'
64
Запасные
0
Харт
Джо Харт
0
Клиши
Гаэль Клиши
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
0
Майкон
Майкон
0
Насри
Самир Насри
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Джеко
Эдин Джеко
Лидс
мин
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Пелтье
Ли Пелтье
90
0
Лис
Том Лис
90
0
Бирам
Сэм Бирам
90
0
Варни
Люк Варни
90
0
Браун
Майкл Браун
46
0
Остин
Родольф Остин
77
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
90
0
Уайт
Айдан Уайт
90
0
МакКормак
Росс МакКормак
46
Запасные
0
Кенни
Пэдди Кенни
0
Пирс
Джейсон Пирс
0
Тонж
Майкл Тонж
0
Хьюз
Энди Хьюз
0
Норрис
Дэвид Норрис
0
Морисон
Стив Морисон
0
Хабибу
Хабиб Хабибу