Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
Косово
Канада
США
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Тевес 11
Коларов 27
Тевес 31
Тевес 49
Сильва 65
5:0
Матч завершен
Барнсли
Барнсли
Кубок Англии, 1/4 финала
Кубок Англии,
1/4 финала
Англия
9 марта 2013, 20:30 МСК
9.03.2013, 20:30 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Пантилимон
Костел Пантилимон
90
0
Коларов
Александар Коларов
27'
27'
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Сильва
Давид Сильва
65'
65'
66
0
Туре
Яя Туре
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Насри
Самир Насри
53
0
Джеко
Эдин Джеко
90
0
Тевес
Карлос Тевес
11'
31'
49'
11', 31', 49'
76
Запасные
0
Харт
Джо Харт
0
Клиши
Гаэль Клиши
0
Настасич
Матия Настасич
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Милнер
Джеймс Милнер
0
Хави Гарсия
Хави Гарсия
0
Разак
Абдул Разак
Барнсли
мин
0
Стил
Люк Стил
90
0
Кеннеди
Том Кеннеди
90
0
Крэйни
Мартин Крэйни
90
0
Фостер
Стивен Фостер
90
0
Вайзмэн
Скотт Вайзмэн
90
0
Цивка
Томаш Цивка
53
0
Танниклифф
Райан Танниклифф
90
0
Перкинс
Дэвид Перкинс
90
0
Дагнэлл
Крис Дагнэлл
53
0
Этуху
Келвин Этуху
53
0
Хэрвуд
Марлон Хэрвуд
90
Запасные
0
Лидакевичиус
Лукаш Лидакевичиус
0
Хэсселл
Бобби Хэсселл
0
Делап
Рори Делап
0
Меллис
Якоб Меллис
0
О'Брайен
Джим О'Брайен
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
0
Роуз
Даниэль Роуз