Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Тевес 11
Коларов 27
Тевес 31
Тевес 49
Сильва 65
5:0
Матч завершен
Барнсли
Барнсли
Кубок Англии, 1/4 финала

Кубок Англии,

1/4 финала

Англия
9 марта 2013, 20:30 МСК
9.03.2013, 20:30 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Пантилимон
Костел Пантилимон
90
0
Коларов
Александар Коларов
27'
27'
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Сильва
Давид Сильва
65'
65'
66
0
Туре
Яя Туре
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Насри
Самир Насри
53
0
Джеко
Эдин Джеко
90
0
Тевес
Карлос Тевес
11'
31'
49'
11', 31', 49'
76
Запасные
0
Харт
Джо Харт
0
Клиши
Гаэль Клиши
0
Настасич
Матия Настасич
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Милнер
Джеймс Милнер
0
Хави Гарсия
Хави Гарсия
0
Разак
Абдул Разак
Барнсли
мин
0
Стил
Люк Стил
90
0
Кеннеди
Том Кеннеди
90
0
Крэйни
Мартин Крэйни
90
0
Фостер
Стивен Фостер
90
0
Вайзмэн
Скотт Вайзмэн
90
0
Цивка
Томаш Цивка
53
0
Танниклифф
Райан Танниклифф
90
0
Перкинс
Дэвид Перкинс
90
0
Дагнэлл
Крис Дагнэлл
53
0
Этуху
Келвин Этуху
53
0
Хэрвуд
Марлон Хэрвуд
90
Запасные
0
Лидакевичиус
Лукаш Лидакевичиус
0
Хэсселл
Бобби Хэсселл
0
Делап
Рори Делап
0
Меллис
Якоб Меллис
0
О'Брайен
Джим О'Брайен
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
0
Роуз
Даниэль Роуз