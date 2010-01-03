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Примера
Мальорка VS Атлетик
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Мальорка - Атлетик: 03 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
2:0
Мальорка - Атлетик: 03 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
3 янв. 2010, 21:00 МСК
3.01.2010, 21:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Мальорка
мин
25
Парера
Микель Парера
3
Лумор
Лумор
24
Вальент
Мартин Вальент
5
Кампос
Хиско Кампос
12
Баба
Иддрису Баба
14
Родригес
Дани Родригес
23
Фебас
Алейш Фебас
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
22
Будимир
Анте Будимир
7
Посо
Алехандро Посо
Запасные
1
Рейна
Маноло Рейна
-
42
Обрадор
Рафаэль Обрадор
-
8
Севилья
Сальвадор Севилья
-
9
Абдон
Абдон
-
26
Кубо
Такефуса Кубо
-
41
Ромеро
Лука Ромеро
-
16
Салибу
Яннис Салибу
-
17
Трайковски
Александар Трайковски
-
4
Сене
Хосеп Сене
-
Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
27.06.2020
27 июня 2020
сб
15:00
Атлетик
3 : 1
Мальорка
27.06.2020
27 июня 2020
сб
15:00
Атлетик
3
Мальорка
1
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
22:00
Мальорка
0 : 0
Атлетик
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
22:00
Мальорка
0
Атлетик
0
11.05.2013
11 мая 2013
сб
17:00
Атлетик
2 : 1
Мальорка
11.05.2013
11 мая 2013
сб
17:00
Атлетик
2
Мальорка
1
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
20:00
Мальорка
0 : 1
Атлетик
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
20:00
Мальорка
0
Атлетик
1
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
19:00
Атлетик
1 : 0
Мальорка
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
19:00
Атлетик
1
Мальорка
0
25.01.2012
25 янв. 2012
ср
22:00
Мальорка
0 : 1
Атлетик
25.01.2012
25 янв. 2012
ср
22:00
Мальорка
0
Атлетик
1
18.01.2012
18 янв. 2012
ср
22:00
Атлетик
2 : 0
Мальорка
18.01.2012
18 янв. 2012
ср
22:00
Атлетик
2
Мальорка
0
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
22:00
Мальорка
1 : 1
Атлетик
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
22:00
Мальорка
1
Атлетик
1
14.02.2011
14 февр. 2011
пн
23:00
Мальорка
1 : 0
Атлетик
14.02.2011
14 февр. 2011
пн
23:00
Мальорка
1
Атлетик
0
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
21:00
Атлетик
3 : 0
Мальорка
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
21:00
Атлетик
3
Мальорка
0
02.05.2010
02 мая 2010
вс
22:00
Атлетик
1 : 3
Мальорка
02.05.2010
02 мая 2010
вс
22:00
Атлетик
1
Мальорка
3
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
21:00
Мальорка
2 : 0
Атлетик
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
21:00
Мальорка
2
Атлетик
0
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
21:00
Атлетик
2 : 1
Мальорка
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
21:00
Атлетик
2
Мальорка
1
09.11.2008
09 нояб. 2008
вс
19:00
Мальорка
3 : 3
Атлетик
09.11.2008
09 нояб. 2008
вс
19:00
Мальорка
3
Атлетик
3
04.05.2008
04 мая 2008
вс
18:00
Атлетик
1 : 2
Мальорка
04.05.2008
04 мая 2008
вс
18:00
Атлетик
1
Мальорка
2
16.12.2007
16 дек. 2007
вс
19:00
Мальорка
0 : 0
Атлетик
16.12.2007
16 дек. 2007
вс
19:00
Мальорка
0
Атлетик
0
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#Карлос Роа
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25 июня 2020, 01:03
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