Атлетик - Мальорка: 02 мая 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетик
Бильбао
1:3

Атлетик - Мальорка: 02 мая 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 35 тур

Примера,

35 тур

Испания
2 мая 2010, 22:00 МСК
2.05.2010, 22:00 МСК
воскресенье
Рафаэль Рамирес Домингес
Рафаэль Рамирес Домингес
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
Мальорка
мин
25
Парера
Микель Парера
3
Лумор
Лумор
24
Вальент
Мартин Вальент
5
Кампос
Хиско Кампос
12
Баба
Иддрису Баба
14
Родригес
Дани Родригес
23
Фебас
Алейш Фебас
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
22
Будимир
Анте Будимир
7
Посо
Алехандро Посо
Запасные
1
Рейна
Маноло Рейна
-
42
Обрадор
Рафаэль Обрадор
-
8
Севилья
Сальвадор Севилья
-
9
Абдон
Абдон
-
26
Кубо
Такефуса Кубо
-
41
Ромеро
Лука Ромеро
-
16
Салибу
Яннис Салибу
-
17
Трайковски
Александар Трайковски
-
4
Сене
Хосеп Сене
-

События

Матч окончен 1:3

Прошлые матчи

27.06.2020 27 июня 2020 сб 15:00
Атлетик
3 : 1
Мальорка
27.06.2020 27 июня 2020 сб 15:00
Атлетик
3
Мальорка
1
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 22:00
Мальорка
0 : 0
Атлетик
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 22:00
Мальорка
0
Атлетик
0
11.05.2013 11 мая 2013 сб 17:00
Атлетик
2 : 1
Мальорка
11.05.2013 11 мая 2013 сб 17:00
Атлетик
2
Мальорка
1
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 20:00
Мальорка
0 : 1
Атлетик
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 20:00
Мальорка
0
Атлетик
1
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 19:00
Атлетик
1 : 0
Мальорка
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 19:00
Атлетик
1
Мальорка
0
25.01.2012 25 янв. 2012 ср 22:00
Мальорка
0 : 1
Атлетик
25.01.2012 25 янв. 2012 ср 22:00
Мальорка
0
Атлетик
1
18.01.2012 18 янв. 2012 ср 22:00
Атлетик
2 : 0
Мальорка
18.01.2012 18 янв. 2012 ср 22:00
Атлетик
2
Мальорка
0
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 22:00
Мальорка
1 : 1
Атлетик
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 22:00
Мальорка
1
Атлетик
1
14.02.2011 14 февр. 2011 пн 23:00
Мальорка
1 : 0
Атлетик
14.02.2011 14 февр. 2011 пн 23:00
Мальорка
1
Атлетик
0
21.09.2010 21 сент. 2010 вт 21:00
Атлетик
3 : 0
Мальорка
21.09.2010 21 сент. 2010 вт 21:00
Атлетик
3
Мальорка
0
02.05.2010 02 мая 2010 вс 22:00
Атлетик
1 : 3
Мальорка
02.05.2010 02 мая 2010 вс 22:00
Атлетик
1
Мальорка
3
03.01.2010 03 янв. 2010 вс 21:00
Мальорка
2 : 0
Атлетик
03.01.2010 03 янв. 2010 вс 21:00
Мальорка
2
Атлетик
0
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 21:00
Атлетик
2 : 1
Мальорка
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 21:00
Атлетик
2
Мальорка
1
09.11.2008 09 нояб. 2008 вс 19:00
Мальорка
3 : 3
Атлетик
09.11.2008 09 нояб. 2008 вс 19:00
Мальорка
3
Атлетик
3
04.05.2008 04 мая 2008 вс 18:00
Атлетик
1 : 2
Мальорка
04.05.2008 04 мая 2008 вс 18:00
Атлетик
1
Мальорка
2
16.12.2007 16 дек. 2007 вс 19:00
Мальорка
0 : 0
Атлетик
16.12.2007 16 дек. 2007 вс 19:00
Мальорка
0
Атлетик
0

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