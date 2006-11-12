Матч завершен
Луч
Владивосток
2:1
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
12 нояб. 2006, -:- МСК
12.11.2006, -:- МСК
воскресенье
Составы