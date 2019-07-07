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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Луч
Владивосток
Алиев 74
Алиев 84
2:5
Матч завершен
Химки
Химки
Алиев 13
Алиев 22
Кухарчук 45
Аравин 57
Каменщиков 90
ФНЛ, 1 тур
ФНЛ,
1 тур
Россия
7 июля 2019, 10:00 МСК
7.07.2019, 10:00 МСК
воскресенье
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы
Луч
мин
8
Макаренко
Александр Макаренко
54
70
Котляров
Александр Котляров
90
2
Аравин
Алексей Аравин
57'
57'
90
48
Кутьин
Александр Кутьин
89
4
Степанец
Павел Степанец
90
20
Стеклов
Вадим Стеклов
60
5
Магадиев
Денис Магадиев
90
69
Носов
Александр Носов
65
32
Абазов
Астемир Абазов
90
22
Гордиенко
Руслан Гордиенко
90
43
Квеквескири
Даур Квеквескири
38
Запасные
22
Ребров
Дмитрий Ребров
18
Марущак
Кирилл Марущак
21
Пономаренко
Сергей Пономаренко
33
Насадюк
Максим Насадюк
27
Симанов
Аркадий Симанов
23
Кротов
Антон Кротов
14
Калугин
Дмитрий Калугин
21
Белунов
Никита Белунов
11
Алиев
Саид Алиев
74', 84'
Химки
мин
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
45'
45'
62
33
Гапон
Евгений Гапон
90
92
Скворцов
Алексей Скворцов
54
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
90
6
Тихий
Дмитрий Тихий
90
14
Полярус
Артем Полярус
69
22
Лантратов
Илья Лантратов
90
15
Данилкин
Егор Данилкин
90
18
Мендель
Андрей Мендель
85
25
Филин
Александр Филин
90
98
Алиев
Камран Алиев
13'
22'
13', 22'
64
Запасные
35
Генералов
Егор Генералов
20
Прошкин
Егор Прошкин
27
Мурнин
Андрей Мурнин
88
Дядюн
Владимир Дядюн
13
Петрусев
Михаил Петрусев
86
Смирнов
Александр Смирнов
97
Каменщиков
Дмитрий Каменщиков
90'