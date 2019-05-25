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Химки VS Луч
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Химки - Луч: 25 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Химки
Химки
Петрусев 62
2:1
Химки - Луч: 25 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Луч
Владивосток
Павленко 45
ФНЛ, 38 тур
ФНЛ,
38 тур
Россия
25 мая 2019, 15:00 МСК
25.05.2019, 15:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Химки
мин
-
Петрусев
Михаил Петрусев
62'
62'
90
Луч
мин
-
Павленко
Андрей Павленко
45'
45'
90
События
Матч окончен 2:1
ГОЛ! 1:1
Михаил Петрусев
62'
45'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Андрей Павленко
Прошлые матчи
07.07.2019
07 июля 2019
вс
10:00
Луч
2 : 5
Химки
07.07.2019
07 июля 2019
вс
10:00
Луч
2
Химки
5
25.05.2019
25 мая 2019
сб
15:00
Химки
2 : 1
Луч
25.05.2019
25 мая 2019
сб
15:00
Химки
2
Луч
1
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
Луч
0 : 1
Химки
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
Луч
0
Химки
1
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
8:00
Луч
1 : 1
Химки
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
8:00
Луч
1
Химки
1
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
Химки
2 : 0
Луч
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
Химки
2
Луч
0
10.05.2017
10 мая 2017
ср
19:00
Химки
2 : 2
Луч
10.05.2017
10 мая 2017
ср
19:00
Химки
2
Луч
2
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
9:00
Луч
2 : 0
Химки
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
9:00
Луч
2
Химки
0
08.05.2012
08 мая 2012
вт
6:00
Луч
1 : 2
Химки
08.05.2012
08 мая 2012
вт
6:00
Луч
1
Химки
2
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
18:00
Химки
1 : 0
Луч
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
18:00
Химки
1
Луч
0
07.05.2011
07 мая 2011
сб
7:00
Луч
0 : 0
Химки
07.05.2011
07 мая 2011
сб
7:00
Луч
0
Химки
0
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
18:30
Химки
1 : 1
Луч
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
18:30
Химки
1
Луч
1
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
9:00
Луч
0 : 0
Химки
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
9:00
Луч
0
Химки
0
25.10.2008
25 окт. 2008
сб
13:00
Химки
3 : 1
Луч
25.10.2008
25 окт. 2008
сб
13:00
Химки
3
Луч
1
05.07.2008
05 июля 2008
сб
11:00
Луч
1 : 1
Химки
05.07.2008
05 июля 2008
сб
11:00
Луч
1
Химки
1
27.10.2007
27 окт. 2007
сб
13:00
Химки
3 : 0
Луч
27.10.2007
27 окт. 2007
сб
13:00
Химки
3
Луч
0
23.06.2007
23 июня 2007
сб
11:00
Луч
1 : 1
Химки
23.06.2007
23 июня 2007
сб
11:00
Луч
1
Химки
1
Новости
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
#Химки
18 декабря 2020, 19:40
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
1
#Виктор Будянский
09 ноября 2020, 18:23
1
#
Новости матча
«Химки» набрали 32 очка за последние 15 туров – это лучший результат в РПЛ. Они отстают на 5 очков от призовой тройки
19 марта, 23:53
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Химки» обыграли «Уфу». У них шесть побед за последние семь матчей в РПЛ
27 февраля, 15:53
«Крылья Советов» в большинстве разгромили «Химки» и вышли в 1/4 финала Кубка России
22 февраля, 16:21
РПЛ возобновится 26 февраля. Календарь первых четырех туров
30 декабря 2020, 20:05
«Локо» проиграл «Химкам» – у него третье поражение подряд
17 декабря 2020, 19:55