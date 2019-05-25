Химки - Луч: 25 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Химки
Химки
Петрусев 62
2:1

Химки - Луч: 25 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Луч
Владивосток
Павленко 45
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
25 мая 2019, 15:00 МСК
25.05.2019, 15:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

Химки
мин
-
Петрусев
Михаил Петрусев
62'
62'
90
Луч
мин
-
Павленко
Андрей Павленко
45'
45'
90

События

Матч окончен 2:1
ГОЛ! 1:1
Михаил Петрусев
62'
45'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Андрей Павленко

Прошлые матчи

07.07.2019 07 июля 2019 вс 10:00
Луч
2 : 5
Химки
07.07.2019 07 июля 2019 вс 10:00
Луч
2
Химки
5
25.05.2019 25 мая 2019 сб 15:00
Химки
2 : 1
Луч
25.05.2019 25 мая 2019 сб 15:00
Химки
2
Луч
1
17.07.2018 17 июля 2018 вт 12:00
Луч
0 : 1
Химки
17.07.2018 17 июля 2018 вт 12:00
Луч
0
Химки
1
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 8:00
Луч
1 : 1
Химки
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 8:00
Луч
1
Химки
1
22.07.2017 22 июля 2017 сб 16:00
Химки
2 : 0
Луч
22.07.2017 22 июля 2017 сб 16:00
Химки
2
Луч
0
10.05.2017 10 мая 2017 ср 19:00
Химки
2 : 2
Луч
10.05.2017 10 мая 2017 ср 19:00
Химки
2
Луч
2
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 9:00
Луч
2 : 0
Химки
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 9:00
Луч
2
Химки
0
08.05.2012 08 мая 2012 вт 6:00
Луч
1 : 2
Химки
08.05.2012 08 мая 2012 вт 6:00
Луч
1
Химки
2
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 18:00
Химки
1 : 0
Луч
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 18:00
Химки
1
Луч
0
07.05.2011 07 мая 2011 сб 7:00
Луч
0 : 0
Химки
07.05.2011 07 мая 2011 сб 7:00
Луч
0
Химки
0
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 18:30
Химки
1 : 1
Луч
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 18:30
Химки
1
Луч
1
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 9:00
Луч
0 : 0
Химки
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 9:00
Луч
0
Химки
0
25.10.2008 25 окт. 2008 сб 13:00
Химки
3 : 1
Луч
25.10.2008 25 окт. 2008 сб 13:00
Химки
3
Луч
1
05.07.2008 05 июля 2008 сб 11:00
Луч
1 : 1
Химки
05.07.2008 05 июля 2008 сб 11:00
Луч
1
Химки
1
27.10.2007 27 окт. 2007 сб 13:00
Химки
3 : 0
Луч
27.10.2007 27 окт. 2007 сб 13:00
Химки
3
Луч
0
23.06.2007 23 июня 2007 сб 11:00
Луч
1 : 1
Химки
23.06.2007 23 июня 2007 сб 11:00
Луч
1
Химки
1

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