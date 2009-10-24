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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Дуймович 47
Сычев 89
2:2
Матч завершен
Сатурн
Раменское
Каряка 33
Кузьмичев 50
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
24 окт. 2009, 18:00 МСК
24.10.2009, 18:00 МСК
суббота
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
0
Гилерме
Гилерме
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Асатиани
Малхаз Асатиани
90
0
Баша
Марко Баша
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
82
0
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
0
Дуймович
Томислав Дуймович
47'
47'
90
0
Глушаков
Денис Глушаков
90
0
Шарлес
Шарлес
68
0
Гатагов
Алан Гатагов
90
0
Сычев
Дмитрий Сычев
89'
89'
90
Запасные
0
Чех
Марек Чех
0
Сенников
Дмитрий Сенников
0
Дюрица
Ян Дюрица
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
0
Камболов
Руслан Камболов
0
Минченков
Александр Минченков
0
Фалл
Байе Джиби Фалл
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Грачев
Дмитрий Грачев
90
0
Зелао
Зелао
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
50'
50'
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Воробьев
Роман Воробьев
83
0
Каряка
Андрей Каряка
33'
33'
90
0
Иванов
Алексей Иванов
90
0
Топич
Марко Топич
90
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Парфенов
Дмитрий Парфенов
0
Гаджиев
Махач Гаджиев
0
Сапета
Александр Сапета
0
Левченко
Евгений Левченко
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
0
Ковель
Леонид Ковель