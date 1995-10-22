Локомотив НН - Ротор: 22 октября 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
1:1

Локомотив НН - Ротор: 22 октября 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
22 окт. 1995, -:- МСК
22.10.1995, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

22.09.2000 22 сент. 2000 пт 23:00
Ротор
2 : 2
Локомотив НН
22.09.2000 22 сент. 2000 пт 23:00
Ротор
2
Локомотив НН
2
07.06.2000 07 июня 2000 ср 23:00
Локомотив НН
0 : 1
Ротор
07.06.2000 07 июня 2000 ср 23:00
Локомотив НН
0
Ротор
1
01.10.1999 01 окт. 1999 пт 23:00
Локомотив НН
1 : 1
Ротор
01.10.1999 01 окт. 1999 пт 23:00
Локомотив НН
1
Ротор
1
22.06.1999 22 июня 1999 вт 23:00
Ротор
2 : 3
Локомотив НН
22.06.1999 22 июня 1999 вт 23:00
Ротор
2
Локомотив НН
3
02.09.1997 02 сент. 1997 вт 23:00
Локомотив НН
1 : 2
Ротор
02.09.1997 02 сент. 1997 вт 23:00
Локомотив НН
1
Ротор
2
09.05.1997 09 мая 1997 пт 23:00
Ротор
2 : 0
Локомотив НН
09.05.1997 09 мая 1997 пт 23:00
Ротор
2
Локомотив НН
0
13.08.1996 13 авг. 1996 вт 23:00
Ротор
2 : 0
Локомотив НН
13.08.1996 13 авг. 1996 вт 23:00
Ротор
2
Локомотив НН
0
23.03.1996 23 марта 1996 сб -:-
Локомотив НН
0 : 0
Ротор
23.03.1996 23 марта 1996 сб -:-
Локомотив НН
0
Ротор
0
22.10.1995 22 окт. 1995 вс -:-
Локомотив НН
1 : 1
Ротор
22.10.1995 22 окт. 1995 вс -:-
Локомотив НН
1
Ротор
1
31.03.1995 31 марта 1995 пт 23:00
Ротор
1 : 1
Локомотив НН
31.03.1995 31 марта 1995 пт 23:00
Ротор
1
Локомотив НН
1
24.10.1994 24 окт. 1994 пн -:-
Ротор
2 : 3
Локомотив НН
24.10.1994 24 окт. 1994 пн -:-
Ротор
2
Локомотив НН
3
26.03.1994 26 марта 1994 сб -:-
Локомотив НН
0 : 0
Ротор
26.03.1994 26 марта 1994 сб -:-
Локомотив НН
0
Ротор
0
11.09.1993 11 сент. 1993 сб 23:00
Локомотив НН
3 : 2
Ротор
11.09.1993 11 сент. 1993 сб 23:00
Локомотив НН
3
Ротор
2
11.05.1993 11 мая 1993 вт 23:00
Ротор
4 : 0
Локомотив НН
11.05.1993 11 мая 1993 вт 23:00
Ротор
4
Локомотив НН
0
25.07.1992 25 июля 1992 сб 23:00
Ротор
3 : 0
Локомотив НН
25.07.1992 25 июля 1992 сб 23:00
Ротор
3
Локомотив НН
0
01.05.1992 01 мая 1992 пт 23:00
Локомотив НН
1 : 0
Ротор
01.05.1992 01 мая 1992 пт 23:00
Локомотив НН
1
Ротор
0

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