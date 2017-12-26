Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Коутиньо 6
Фирмино 52
Александер-Арнольд 65
Фирмино 66
Окслэд-Чемберлен 83
5:0
Матч завершен
Суонси
Суонси
АПЛ, 20 тур

АПЛ,

20 тур

Англия
26 дек. 2017, 20:30 МСК
26.12.2017, 20:30 МСК
вторник
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
17
Клаван
Рагнар Клаван
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
6'
6'
90
23
Джан
Эмре Джан
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
65'
65'
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
52'
66'
52', 66'
90
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
83'
83'
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
6
Ловрен
Деян Ловрен
12
Гомес
Джо Гомес
7
Милнер
Джеймс Милнер
20
Лаллана
Адам Лаллана
19
Мане
Садио Мане
29
Соланке
Доминик Соланке
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
90
8
Фер
Лерой Фер
90
14
Кэрролл
Том Кэрролл
90
51
Меса
Роке Меса
90
18
Айю
Жордан Айю
90
62
МакБарни
Оливер МакБарни
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
22
Ранхель
Анхель Ранхель
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
17
Клукас
Самуэль Клукас
35
Саншеш
Ренату Саншеш
12
Дайер
Натан Дайер
10
Абрахам
Тэмми Абрахам