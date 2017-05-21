Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Вейналдум 45
Коутиньо 51
Лаллана 56
3:0
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 38 тур

АПЛ,

38 тур

Англия
21 мая 2017, 17:00 МСК
21.05.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
51'
51'
90
23
Джан
Эмре Джан
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
86
20
Лаллана
Адам Лаллана
56'
56'
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
45'
45'
90
15
Старридж
Даниэль Старридж
82
11
Фирмино
Роберто Фирмино
79
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
17
Клаван
Рагнар Клаван
18
Морено
Альберто Морено
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
21
Лейва
Лукас Лейва
16
Груйич
Марко Груйич
27
Ориги
Дивок Ориги
Мидлсбро
мин
12
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
2
Фабио
Фабио
73
3
Фрэнд
Джордж Фрэнд
90
25
Чамберс
Калум Чамберс
90
6
Гибсон
Бен Гибсон
90
34
Форшоу
Адам Форшоу
90
8
Клэйтон
Адам Клэйтон
90
7
Лидбиттер
Грант Лидбиттер
90
19
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
29
Жестеде
Руди Жестеде
73
20
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
90
Запасные
1
Константопулос
Димитриос Константопулос
4
Айяла
Даниэль Айяла
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
14
де Рон
Мартен де Рон
10
Негредо
Альваро Негредо
18
Стуани
Кристиан Стуани
11
Фишер
Виктор Фишер