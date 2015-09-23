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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
Меса 30
Алькарас 76
2:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
23 сент. 2015, 23:00 МСК
23.09.2015, 23:00 МСК
среда
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Лас-Пальмас
мин
13
Варас
Хави Варас
90
3
Алькарас
Антолин Алькарас
76'
76'
90
16
Айтами
Артилес Айтами
90
17
Бигас
Педро Бигас
90
2
Симон
Давид Симон
90
23
Кастельяно
Даниэль Кастельяно
90
12
Вакасо
Мубарак Вакасо
90
20
Виера
Хонатан Виера
78
14
Эрнан
Эрнан
90
15
Меса
Роке Меса
30'
30'
74
10
Араухо
Серхио Араухо
82
Запасные
1
Лисоайн
Рауль Лисоайн
5
Гарсия
Давид Гарсия
21
Валерон
Хуан Карлос Валерон
19
Кулио
Хуан Кулио
4
Гомес
Висенте Гомес
25
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
8
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
Севилья
мин
29
Серхио Рико
Серхио Рико
90
28
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
17
Андреолли
Марко Андреолли
90
15
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
23
Коке
Коке
90
7
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
12
Иборра
Висенте Иборра
90
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
8
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
59
24
Льоренте
Фернандо Льоренте
66
11
Иммобиле
Чиро Иммобиле
55
Запасные
30
Сорья
Давид Сорья
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
20
Витоло
Витоло
16
Луисми
Луисми
7
Гамейро
Кевин Гамейро
27
Муньос Муньос
Хуан Муньос Муньос