Лас-Пальмас - Барселона: 20 февраля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
1:2

Лас-Пальмас - Барселона: 20 февраля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 25 тур

Примера,

25 тур

Испания
20 февр. 2016, 18:00 МСК
20.02.2016, 18:00 МСК
суббота
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
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Предварительный состав

Лас-Пальмас
мин
13
Чичисола
Леандро Чичисола
20
Гальвез
Алехандро Гальвез
22
Наварро
Химо Наварро
11
Момо
Момо
4
Гомес
Висенте Гомес
28
Рамирес
Бенито Рамирес
8
Халилович
Ален Халилович
9
Кальери
Хонатан Кальери
Запасные
1
Лисоайн
Рауль Лисоайн
-
12
Мичел
Мичел
-
5
Гарсия
Давид Гарсия
-
18
Кастельяно
Даниэль Кастельяно
-
19
Толедо
Эрнан Толедо
-
15
Жиль
Начо Жиль
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

01.03.2018 01 марта 2018 чт 23:00
Лас-Пальмас
1 : 1
Барселона
01.03.2018 01 марта 2018 чт 23:00
Лас-Пальмас
1
Барселона
1
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 17:15
Барселона
3 : 0
Лас-Пальмас
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 17:15
Барселона
3
Лас-Пальмас
0
14.05.2017 14 мая 2017 вс 21:00
Лас-Пальмас
1 : 4
Барселона
14.05.2017 14 мая 2017 вс 21:00
Лас-Пальмас
1
Барселона
4
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 18:15
Барселона
5 : 0
Лас-Пальмас
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 18:15
Барселона
5
Лас-Пальмас
0
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 18:00
Лас-Пальмас
1 : 2
Барселона
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 18:00
Лас-Пальмас
1
Барселона
2
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 17:00
Барселона
2 : 1
Лас-Пальмас
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 17:00
Барселона
2
Лас-Пальмас
1

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