Матч завершен
Карелия
Петрозаводск
0:0
( 4 : 2)
Матч завершен
Сочи
Сочи
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
16 июля 2015, 18:00 МСК
16.07.2015, 18:00 МСК
четверг
Составы