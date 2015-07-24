Карелия

Петрозаводск
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Сайт
Страна
Россия
Стадион
Спартак
Тренер
Денис Зубко
Д. Зубко
Лента
Состав
Результаты
Результаты
24.07.2015 24 июля 2015 пт 18:30
Псков-747
2 : 0
Карелия
24.07.2015 24 июля 2015 пт 18:30
1/128 финала
Псков-747
2
Карелия
0
Россия. Кубок , 1/128 финала
16.07.2015 16 июля 2015 чт 18:00
Карелия
0(4) : 0(2)
Сочи
16.07.2015 16 июля 2015 чт 18:00
1/256 финала
Карелия
0
Сочи
0
Россия. Кубок , 1/256 финала
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