Псков-747

Псков
Подписаться
Сайт
Страна
Россия
Стадион
747
Тренер
Игорь Васильев
И. Васильев
Лента
Состав
Результаты
Результаты
28.07.2019 28 июля 2019 вс 16:00
Псков-747
0 : 1
Луки-Энергия
28.07.2019 28 июля 2019 вс 16:00
1/128 финала
Псков-747
0
Луки-Энергия
1
Россия. Кубок , 1/128 финала
Подробнее