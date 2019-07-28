Матч завершен
Псков-747
Псков
0:1
Матч завершен
Луки-Энергия
Великие Луки
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
28 июля 2019, 16:00 МСК
28.07.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы