Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
0:0
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
3 марта 2012, 17:30 МСК
3.03.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Кайзерслаутерн
мин
0
Зиппель
Тобиас Зиппель
90
0
Йессен
Леон Йессен
90
0
Шимунек
Ян Шимунек
90
0
Абель
Матиас Абель
90
0
Дик
Флориан Дик
90
0
Борысюк
Ариэль Борысюк
90
0
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
86
0
Де Вит
Пьер Де Вит
68
0
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
0
Вагнер
Сандро Вагнер
90
0
Дерстрофф
Юлиан-Морис Дерстрофф
67
Запасные
0
Мюллер
Мариус Мюллер
0
Яхья
Антар Яхья
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Фортунис
Константинос Фортунис
0
Зельнер
Стивен Зельнер
0
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
0
Вутен
Эндрю Вутен
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Русс
Марко Русс
88
0
Лопес
Фелипе Лопес
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Шефер
Марсель Шефер
64
0
Жозуэ
Жозуэ
90
0
Крис
Крис
90
0
Дежага
Ашкан Дежага
57
0
Манджукич
Марио Манджукич
90
0
Хельмес
Патрик Хельмес
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
0
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
0
Хасебе
Макото Хасебе
0
Ороско
Йохандри Ороско
0
Полтер
Себастьян Полтер
0
Сио
Джованни Сио