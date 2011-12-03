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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Хубник 6
1:1
Матч завершен
Герта
Берлин
Раффаэл 14
Бундеслига, 15 тур
Бундеслига,
15 тур
Германия
3 дек. 2011, 17:30 МСК
3.12.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Кайзерслаутерн
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Бугера
Александер Бугера
90
0
Амедик
Мартин Амедик
90
0
Абель
Матиас Абель
90
0
Дик
Флориан Дик
90
0
Де Вит
Пьер Де Вит
90
0
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
0
Шахан
Олкай Шахан
90
0
Фортунис
Константинос Фортунис
90
0
Кирх
Оливер Кирх
46
0
Куемаха
Дорже Куемаха
90
Запасные
0
Зиппель
Тобиас Зиппель
0
Родней
Родней
0
Йессен
Леон Йессен
0
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
0
Вальх
Клеменс Вальх
0
Шехтер
Итай Шехтер
0
Немец
Адам Немец
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Хубник
Роман Хубник
6'
6'
90
0
Франц
Майк Франц
38
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Рукавица
Никита Рукавица
90
0
Оттль
Андреас Оттль
90
0
Нимайер
Петер Нимайер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
14'
14'
90
0
Рамос
Адриан Рамос
90
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
90
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Миятович
Андре Миятович
0
Янкер
Кристоф Янкер
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
0
Эберт
Патрик Эберт
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
0
Ронни
Ронни