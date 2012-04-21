Матч завершен
Герта
Берлин
Нимайер 60
1:2
Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Кирх 27
Вутен 38
Бундеслига, 32 тур

Бундеслига,

32 тур

Германия
21 апр. 2012, 16:30 МСК
21.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
0
Холланд
Фабиан Холланд
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Рукавица
Никита Рукавица
66
0
Оттль
Андреас Оттль
90
0
Торун
Тунай Торун
46
0
Нимайер
Петер Нимайер
60'
60'
90
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Рамос
Адриан Рамос
46
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
90
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Моралес
Альфредо Моралес
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
0
Эберт
Патрик Эберт
0
Ронни
Ронни
0
Пердедай
Фанол Пердедай
0
Шульц
Нико Шульц
Кайзерслаутерн
мин
0
Зиппель
Тобиас Зиппель
90
0
Патерсон
Мэттью Патерсон
90
0
Вутен
Эндрю Вутен
38'
38'
90
0
Бугера
Александер Бугера
90
0
Родней
Родней
90
0
Абель
Матиас Абель
90
0
Дик
Флориан Дик
90
0
Де Вит
Пьер Де Вит
82
0
Шахан
Олкай Шахан
90
0
Фортунис
Константинос Фортунис
90
0
Кирх
Оливер Кирх
27'
27'
90
Запасные
0
Трапп
Кевин Трапп
0
Яхья
Антар Яхья
0
Йессен
Леон Йессен
0
Пецос
Танос Пецос
0
Шехтер
Итай Шехтер
0
Вагнер
Сандро Вагнер
0
Сверчок
Якуб Сверчок