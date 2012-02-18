Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Йессен 63
1:2
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Херрманн 9
Аранго 14
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
18 февр. 2012, 17:30 МСК
18.02.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Кайзерслаутерн
мин
0
Патерсон
Мэттью Патерсон
90
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Йессен
Леон Йессен
63'
63'
90
0
Шимунек
Ян Шимунек
90
0
Родней
Родней
90
0
Дик
Флориан Дик
90
0
Де Вит
Пьер Де Вит
46
0
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
0
Шахан
Олкай Шахан
46
0
Вагнер
Сандро Вагнер
90
0
Сверчок
Якуб Сверчок
61
Запасные
0
Зиппель
Тобиас Зиппель
0
Яхья
Антар Яхья
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Зельнер
Стивен Зельнер
0
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
0
Куемаха
Дорже Куемаха
0
Дерстрофф
Юлиан-Морис Дерстрофф
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Данте
Данте
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
14'
14'
90
0
Ройс
Марко Ройс
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
9'
9'
38
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Ринг
Александер Ринг
0
Оцу
Юки Оцу
0
Леки
Мэтью Леки